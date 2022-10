Affaire Adji Sarr : Cheikh Bara Ndiaye clashe sévèrement Sonko dans un audio qui a fuité

Cheikh Bara Ndiaye, farouche défenseur de Ousmane Sonko sur les plateaux télé, aurait été pris en flagrant délit de tacle contre le président de Pastef. Dans un audio qui aurait fuité, selon Wal fadjri, on lui prête une voix qui clashe le maire de Ziguinchor.



Celui qui est désigné comme Cheikh Bara Ndiaye se dit convaincu que Sonko a violé le couvre-feu à l’époque pour aller se faire masser par Adji Sarr. Et il précise que ce n'était pas un massage thérapeutique, mais un message sensuel.



Il dit : «J’en suis sûr et certain parce qu’avec le couvre-feu, il était impossible de se déplacer pour certaines personnalités dans certains endroits comme Mbour pour le plaisir. Des personnalités ont été prises dans le piège en violant le couvre-feu. Il n’y avait plus de filles de joie avec le couvre-feu. Sonko avait lui-même conduit son véhicule pour aller à Sweet Beauty, ce n’est pas assez intelligent.»



La voix attribuée à Cheikh Bara Ndiaye a embrayé : «Si on l’élit Président, il partagera la place du Président gambien, Adama Barrow, qui est le Président le plus nul du monde. C’est une personne (Sonko) qui n’est pas intelligente. C’est cela qui lui a amené tous ces problèmes. On lui a fait du tort parce qu’il ne savait que travailler et percevoir son salaire à la fin du mois.»



La voix a ajouté : «On nous trompe en nous parlant d'École nationale de l’administration (ENA) et autres. Il n’existe pas d’établissement où on forme un président de la République ou où on apprend à une personne à présider un Conseil des ministres.»