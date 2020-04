Attribution marché de riz : Moustapha Tall crie au scandale et révèle

AUDIO. Le président de l'Association des importateurs de riz est très remonté contre les autorités sénégalaises. Concernant la part de marché attribuée aux sociétés Avanti Suarl et Afri and co, dans le cadre de l'aide alimentaire aux ménages en riz. Moustapha Tall crie au scandale et fait des révélations, dans cet entretien audio.