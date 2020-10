Cellou Dalein Diallo : « Ils ont donné la victoire à Alpha »

Après avoir annoncé sa victoire dès le premier tour à l’issue de la présidentielle de dimanche dernier, Cellou Dalein Diallo constate aujourd’hui que le fauteuil présidentiel s’éloigne au profit de son rival Alpha Condé.Empêché de sortir de son bureau encerclé par les forces de l’ordre, l’opposant semble se résigner. « Ils ont donné la victoire à Alpha », déclare-t-il dans un bref entretien avec Iradio.Selon le patron de l’Ufdg, le pouvoir s’est livré à une campagne de tapage, de menace, d’intimidation, après qu’il ait proclamé sa victoire. La raison, dit-il, est que le candidat sortant veut rester au poste dès le premier tour.« Alpha Condé ne veut même pas de deuxième tour. Il dit qu’il faut qu’il passe au premier. Donc il a instruit les administrateurs territoriaux, les forces de défenses et de sécurité et les juges de lui donner la victoire dès le premier tour ».D’après Cellou Dalein, les organisateurs de l’élection ont transformé les résultats, procédé à la suppression de certains Pv, dans le but de déclarer le candidat sortant réélu. « Obéissant aux instructions, je crois qu’ils ont donné la victoire à Alpha. Maintenant, ils commencent ce soir à publier ces faux résultats », déclare-t-il, un brin de résignation dans la voix.