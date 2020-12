Gossas : Polémique après la mort d'Aly Ka lors de son interpellation par la gendarmerie

Mbar, une commune du département de Gossas est éclaboussée par une rocambolesque affaire. Un jeune homme répondant au nom de Aly Ka a perdu la vie lors de son interpellation. Selon ses proches, la victime a été percutée par un véhicule qui transportait des gendarmes et des civils. Sous le coup d'une plainte à la brigade de gendarmerie de Colobane (dans la région de Fatick), Aly Ka a tenté de prendre la poudre d'escampette selon des informations parvenues à Seneweb.C’est ainsi qu’il a été poursuivi par les pandores à bord d'un véhicule banalisé. Mais selon les proches du fugitif, Aly Ka a été fauché mortellement par ledit véhicule, suite à quoi les pandores l'ont évacué à bord d'une charrette. Furieuses, la population de Mbar et les localités environnantes réclament la lumière sur l'affaire Aly Ka depuis plusieurs jours, sans succès.Et ces dernières ne seront pas seules dans leur combat. Guy Marius Sagna s'est invité dans la danse. Le célèbre activiste a fait le déplacement à Mbar pour participer à la manifestation des populations. Mais l'autorité administrative locale a interdit le rassemblement des proches de la victime. Ce qui a irrité le leader du mouvement "Frapp France dégage".Guy Marius Sagna a ainsi déroulé un cinglant "réquisitoire " contre le préfet, le sous-préfet, les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Colobane accusés d’être à l’origine de la mort de Aly Ka. Selon lui, ces derniers sont en train d'intimider les populations de la commune de Mbar qui réclament la justice après la mort de leur fils.Dans son discours, Guy Marius Sagna a soutenu qu'il y a une justice à deux vitesses au Sénégal au profit des partisans du président Macky Sall. Pour lui, si une affaire concerne l'un d'eux, le pouvoir va mobiliser tous ses moyens pour l'élucider. Mais c'est le contraire, regrette-t-il, quand le fils d'un cultivateur ou éleveur est victime d'une injustice.Seneweb a beau tenter de recueillir la version des gendarmes de la brigade de Colobane (département de Gossas) sans succès.A noter que le défunt travaillait à Thiès. Mais son ex patron l'a accusé de vol avant de venir à Colobane pour porter plainte contre lui. Selon la famille, Ka a été fauché par le véhicule précité, lors de son interpellation par les pandores.Écoutez la réaction de Guy Marius Sagna au micro de seneweb