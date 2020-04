Habré en résidence surveillée : « Ce n’est pas du tout un prétexte pour le faire libérer », Macky Sall

En raison de sa vulnérabilité au nouveau coronavirus, Hissène Habré a été libéré pour être assigné à résidence pendant deux mois. Ses victimes craignent, eux, une libération déguisée.





Mais, selon le président de la République, ce transfert n’est nullement un prétexte ou une voie dérobée pour l’élargir de prison. « Il devra naturellement retourner à sa cellule », a-t-il précisé.





Pour lui, le Sénégal ne voulait pas prendre le risque de laisser, l’ex-Président tchadien être contaminé en prison.





Cette décision a été prise par le juge d’application des peines qui a signé l’ordonnance sur demande des avocats de Habré, selon Macky Sall.





« Le juge de l’application des peines a pris un arrêt qui permet, pendant une durée de 60 jours, on espère que c’est suffisant pour couvrir la période de la pandémie, qu’il puisse purger sa peine, chez lui, avec la présence de l’administration pénitentiaire. Ce n’est pas du tout un prétexte pour le faire libérer. Mais, c’est une mesure d’ordre humanitaire et une précaution pour éviter des risques inconsidérés le concernant », a déclaré le président de la République lors d’un entretien accordé à Rfi et France 24.