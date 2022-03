Macky Sall aux responsables de l’Apr à Tamba: « Il faut taire vos divergences, je ne veux pas de listes parallèles… »

Le président Macky Sall a les résultats des dernières élections locales en travers de la gorge. Et c’est devenu un secret de polichinelle. Le leader de Benno Bokk Yakaar (Bby) qui se projette vers les élections législatives de juin 2022, ne rate plus une occasion de rappeler aux responsables de la mouvance présidentielle en général et ceux de l’Apr en particulier que leurs divergences ont coulé Bby dans certaines localités où des listes parallèles ont proliféré comme des champignons. Pour les prochaines joutes législatives, il est formel: « pas de listes parallèles ».





En déplacement dans le Sénégal oriental où il devait prendre part, ce samedi 12 mars, à la cérémonie officielle du Dakka de Medina Gounass, le président Macky Sall en a profité pour rencontrer les responsables locaux de l’Apr. Il faut dire que la réunion fut électrique. En effet, c’est un Macky Sall revanchard qui s’est adressé aux responsables de son parti à Tambacounda, ce vendredi tard dans la nuit (4 h du matin).





Attendu le samedi après-midi à Medina Gounass, le président a passé toute la nuit du vendredi à faire des remontrances aux responsables locaux de la mouvance présidentielle qui, comme dans plusieurs localités du pays, avaient étalé leurs divergences. Cette fois-ci, le président Macky Sall a formellement demandé aux animateurs de listes parallèles à rejoindre les rangs et à respecter la discipline de parti.





« Il faut taire vos divergences politiques. Pour ces législatives, je ne veux pas de listes parallèles. Il me faut une majorité absolue dans tous les départements. Donc ceux qui créeront des listes parallèles le feront contre moi et contre le Sénégal », martèle Macky Sall qui invite les responsables à se ranger derrière le ministre Sidiki Kaba eu égard à son vécu et son âge.





Il annonce le déploiement prochain d’une mission qui sillonnera l’ensemble des départements pour faire une lecture des dernières élections mais aussi fédérer les forces pour une majorité à l’Assemblée. « Si nous voulons une majorité, il nous faut plus de 50% dans chaque département », lance Macky Sall.