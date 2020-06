Ousmane Sène (Warc) : « Les Américains sont en train de s'exprimer pour qu'enfin, cette plaie des Etats-Unis puisse être guérie »

Le Pr Ousmane Sène, agrégé de littérature afro-américaine, a décrypté pour Seneweb le vent de contestations nées aux Etats-Unis de l'affaire George Floyd. Il analyse dans cet entretien, les réactions que sa mort a suscitées à travers le monde où de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer égalité et justice.







Revisitant l'histoire de l'arrivée des noirs en Amérique et l'évolution de leurs droits, Ousmane Sène rappelle que « Le noir, dans les quartiers pauvres fait toujours l'objet d’humiliation et de traitements inacceptables de la part des forces de police américaines. Ça dure jusqu’à présent. Et dans la mesure où l'Amérique passe pour le pays où les lois s'appliquent le mieux, les lois protègent mieux les citoyens, il faudrait que ces lois permettent aux noirs de se défendre », explique Ousmane Sène.





L'universitaire rappelle que « Le premier amendement à la constitution des Etats-Unis reconnaît au peuple américain la possibilité de manifester, de montrer son opposition par rapport à un état de fait, ou par rapport à une situation liée à une décision gouvernementale. Les américains, note-t-il, sont en train de s'exprimer pour qu'enfin, cette plaie des Etats-Unis puisse être guérie. C’est extrêmement important ce qui se passe actuellement. C’est d’autant plus important que les manifestants ont passé plus de deux semaines à manifester sans désemparer. Il ne s'agit plus, comme à l'époque de Martin Luther King, de déferlement humain mais en particulier des noirs qui défendaient leurs droits : il s’agit ici de toutes les couleurs, de toutes les races américaines. Le « peau rouge » (l'indien), le noir, le blanc… C’est une déferlante populaire universelle aux Etats-Unis qui risquera certainement de pouvoir entraîner des changements positifs dans le cours de la vie aux Etats-Unis ».





« L’Amérique, ajoute le directeur du Warc, a toujours réussi à tirer sa richesse de sa diversité. Cette diversité est le socle de la société américaine et ce devrait être aussi une diversité égalitaire, juste ».





Momar Mbaye





Ecouter l'entretien avec Dr Ousmane Sène