Ousmane Sène (Warc) : Pourquoi 40% des Afro-américains sont infectés par le Covid-19

Si la communauté noire représente 14% de la population américaine, donc une minorité, elle est en revanche celle la plus affectée par la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis devenus l’épicentre de la maladie. Sollicité par Seneweb, Ousmane Sène, directeur du Warc (West African research centre) de Dakar décrypte cette situation au regard de données sociologiques et démographiques.







Pour la communauté noire des USA, rappelle-t-il, « le nombre de victimes en pourcentage est de 40%». Et les noirs dans la majorité habitent des quartiers défavorisés où vous n’avez pas les moyens d'entretenir des hôpitaux de haut niveau, sans moyens d'intervention sophistiqués, sans un assainissement de l'environnement, et où le pouvoir d'achat des populations est très réduit, explique le directeur du Warc.





A l'en croire, tous ces handicaps économiques justifient la situation actuelle.





« Plus on est pauvre, moins on a les moyens de faire face aux dépenses qu’il faut pour se protéger », renchérit-il. Les localités où habitent majoritairement les Afro-Américains, « c’est là où vous enregistrez le plus grand nombre de personnes qui n'osent pas se présenter devant un hôpital parce qu'ils n’ont pas une assurance maladie. Tous ces éléments là, mis ensemble font que la population noire américaine a été très affectée. Certains parlent même de complot : ce n'est pas un complot, c’est la conséquence d’une situation économique qui n'est pas favorable à cette communauté, et qui fait que le plus grand nombre de victimes est enregistré dans cette communauté-là. On n'a pas besoin de complot pour cela », relativise le directeur du Warc.





Ecouter l'entretien avec Ousmane Sène