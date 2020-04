Polémique marchés de l’aide alimentaire : Macky vole au secours de Mansour Faye

Le Chef de l’Etat, Macky Sall, a été interpellé, ce vendredi 17 avril, lors d’un entretien accordé à France 24 et Rfi, sur la polémique née de l’aide alimentaire destinée aux familles vulnérables dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.Du coup, il s’est insurgé contre les soupçons de « favoritisme », dans l’attribution des marchés pour l’achat et l’acheminement des vivres, à l’encontre du ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, par ailleurs son beau-frère.« Ce qui est regrettable c’est que lorsque nous attaquons des sujets d’importance, qu’on veuille nous ramener au ras de pâquerette. Il est dommage qu’au moment où nous parlons de l’annulation de la dette africaine, au moment où nos pays ont fait l'effort de mettre en place desplans de riposte appropriés au moment où il le fallait, au moment où nous sommes en train de préserver les emplois face à la crise et de soutenir les entreprises, qu’on nous ramène un débat de transports, de vivres et que cela puisse être relayé à ce niveau, j'en suis très désolé », a-t-il lancé.« Le débat politicien (…), vraiment je ne veux pas descendre à ce niveau »Selon le Président Macky Sall, il y a beaucoup plus important que ce débat de transports et de vivres.« Ce qui est important, c’est que tous les pays donateurs, les partenaires techniques et financiers sont dans nos pays. Ils participent et contrôlent parfaitement l’exécution des budgets nationaux », a-t-il signifié.C’est la raison pour laquelle, indique le Chef de l’Etat, « au Sénégal nous avons des appuis budgétaires qui sont des interventions directement sur les budgets puisque les règles sont connues sur la commande publique ».« La gestion est connue mais également tous les organes de contrôle, que ce soit de la Cour des comptes ou de l’Inspection général d’Etat (Ige), sont à pied d’œuvre », a-t-il précisé.Prenant toujours la défense du ministre Mansour Faye et non moins maire de la Ville de Saint-Louis, Macky Sall a laissé entendre : « Maintenant le débat politicien ou le débat qui veut nous faire perdre du temps, vraiment je ne veux pas descendre à ce niveau ».Avant d’insister : « Ce que je peux vous dire, c’est que je viens de créer un comité de pilotage dans lequel j’ai décidé de mettre une personnalité indépendante qui va le diriger mais aussi le parlement dans ses différentes composants, la société civile, l’opposition entre autres. Je pense que tout sera clair et transparent au Sénégal ».