Trump et l’OMS, Pandémie de Covid-19: Le décryptage de Ousmane Sène, directeur du Warc

Malgré ses résultats obtenus depuis 1948, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a souvent été sous le feu des critiques notamment dans ce contexte de pandémie de Covid-19. Et la critique la plus en vue est celle du président américain, Donald Trump qui, après avoir retiré son pays de l'Organisation des nations unies pour la culture et la science (Unesco), en octobre 2017, suivi de son retrait du financement de l'agence des nations unies pour les réfugiés (UNRWA) (350 millions de dollars en 2017), a décidé de sevrer l’OMS d’un financement représentant 20% de son budget, entre 400 et 500 millions de dollars . « Il faut espérer (donc) que Donald Trump rétropédale ». Autrement, si sa décision de suspendre la contribution américaine au financement de l'Organisation mondiale de la Santé est confirmée, « c’est 20% du budget de l'OMS qui vont être perdus », met en garde le directeur du West african research center (Warc), Dr Ousmane Sène, interrogé par Seneweb.





« L’Oms va nécessairement être handicapée »





En effet, alors que la Chine contribue à hauteur de 10% comparé à ce que contribuent les Etats-Unis, « c’est une perte énorme pour l’OMS », campe d’emblée Ousmane Sène, qui rappelle que la décision de Donald Trump visant l’OMS, n’est pas une nouveauté. « Dans les années 80, une autre organisation de l’Onu, à savoir l’Unesco, avait essuyé les foudres des Etats-Unis et perdu une bonne partie de son budget, ce qui ne l’a pas empêché de survivre jusqu’à présent », relativise Docteur Sène.





Quid des 7000 employés (médecins, épidémiologistes, scientifiques, gestionnaires, administrateurs et autres) que compte l'organisation qui fonctionne avec 147 bureaux de pays et six bureaux régionaux ? « L’OMS va nécessairement être handicapée, ça va avoir un effet sur son budget, et en conséquence sur son personnel et ses actions et initiatives dans le monde », souligne le maître de conférences à la Faculté des lettres et des sciences de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Parce que « L’argent est le nerf de la guerre même dans le domaine de la santé. Au moment où on cherche un vaccin, à aider les pays à avoir des respirateurs, des masques, et tout le nécessaire qu’il faut pour faire face, si l'OMS perd autant d'argent, ce sera un handicap pour sa capacité de réaction par rapport à cette pandémie qui doit être endiguée et autres initiatives mises en œuvre par l’OMS pour combattre certaines maladies en Afrique, en Asie et dans le reste du monde. Ce sera un coup dur pour l'OMS, mais il n'est pas impossible que les autres pays fassent un effort supplémentaire pour suppléer à une partie de cette perte de budget. L'ensemble des pays du globe sont unanimes à dire que ce n'est pas le moment de frapper l’OMS », dit-il.





« Il faut espérer que Trump revienne sur sa position »





Ousmane Sène explique toutefois les motivations du président américain qui cherche à tout recentrer sur l'Amérique à travers ses slogans et les actes qu’il pose. « Donald Trump privilégie beaucoup plus les relations bilatérales que les relations multilatérales. Si vous donnez à l’Onu ou au système des Nations-unies, vous ne contrôlez plus, c’est l'Onu qui met en œuvre sur le terrain. Or, si vous donnez directement à un pays, vous avez une relation directe avec ce pays là et vous pouvez avoir une certaine influence ».





Parce qu’on est dans un monde où la diplomatie joue un rôle très important, « Un pays dans sa puissance a besoin de l’extérieur pour pouvoir rayonner ». « Il faut espérer que Trump revienne sur sa position », conclut-il.