Akhlou Brick vs Ngaaka Blindé : Le clash fait rage !

Le clash fait partie intégrante du rap. Depuis un moment, il était presque inexistant dans le rap galsen jusqu'à ce que le groupe Akhlou Brick Paradise et Ngaaka Blindé le ressuscite.



"Day def effet", le son provocateur du groupe Akhlou Brick a fait son effet. Les rappeurs Dayza et Arafat n'ont pas raté le mari de Fatel Sow dans leur dernier son, "day def effet". Les Mbourois ont envoyé des piques à leurs adversaires du ring, Ngaaka Blindé y compris.



En mode punchline, l'homme visé n'a pas tardé à répondre. Il a de facto, lancé "Effet secondaire" comme pour dire à ses détracteurs d'assumer les conséquences de cette "guerre". Ngaka n'y est pas allé de main morte et a su apporter une réplique salée aux Mbourois.



Surexcités, les fans également s'y sont mêlés et en demandent encore plus pour faire revivre un hip-hop moribond. Ils ne seront pas déçus car Akhlou Brick est revenu avec "effet Mere".



Les fans de King Baba attendent avec impatience la riposte de leur boss.



Découvrez les clips en question