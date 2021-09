Alexia Kanté : Qui est cette femme que DJ Arafat avait battu et accusé d’infidélité

Elle fait la “Une” des journaux sénégalais depuis son arrestation. Il s’agit d’Alexia Kanté, cette Ivoirienne qui se réalisait des injections aux femmes pour augmenter leurs fesses et seins. Ce, sans aucune qualification médicale. Seneweb s’est intéressé à la vie de la jeune dame très connue de la jet-set ivoirienne.



Battue et assiettes cassées sur sa tête



En effet, de son vrai nom Alexia Vody Joséphine Zeplenou, elle était l’ex concubine du défunt DJ Arafat. Ils ont d’ailleurs eu un enfant nommé Owen Houon.



Elle avait fait la une des journaux ivoiriens suite à un scandale avec l’artiste. L’accusant d’infidélité, Arafat l’avait battue et avait brisé des assiettes sur sa tête. Le chanteur était persuadée qu’elle l'avait trompé à l’époque avec Jean Olivier Akum. Cette scène filmée qui avait fait le tour de la toile date de 2011. La vidéo avait été publiée par une ancienne amie d’Alexia nommée Tya Vuitton.



A l’époque, Alexia n’avait pas porté plainte et avait demandé aux Ivoiriens de se mêler de ce qui les regarde.



Un mariage en présence de Henriette Konan Bédié



4 ans après, en 2016 elle s’est mariée Kanté Ismael dit Wang. Le mariage a eu lieu le 07 mai à la mairie du Plateau devant un parterre de personnalités et des peoples.



La célébration de cette union était rehaussée par les présences effectives de Madame Henriette Konan Bédié l’épouse de l’ancien Président d Côte d’Ivoire, par ailleurs témoin de la mariée, et de Beugré Mambé, gouverneur du District d’Abidjan, témoin du marié.



Actuellement, la jeune dame et son mari sont dans de sales draps à Dakar. Ils ont été arrêtés par les agents de la Sûreté Urbaine pour pratique illégale de la médecine. Elle faisait des injections à des femmes en leur promettant d’avoir de gros seins et fesses en une semaine.