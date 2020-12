Amour, caractère, travail… : Profil astrologique de Macky Sall

Ce 11 décembre 2020, le président de la République du Sénégal a célébré son 59e anniversaire. Ce qui fait de lui un sagittaire. Seneweb vous propose son portrait astrologique.





Le signe le plus heureux





Le sagittaire est un signe de feu, sa planète est Jupiter, sa pierre est l'améthyste et son métal est l'étain. Sa couleur, le violet. Ses chiffres de chance, 7 - 11 - 22 - 23 - 32 - 33 - 36.





L'élément Feu apporte à ce signe le courage, l'énergie et la volonté de dominer. Beaucoup de sagittaires occupent de hauts postes de responsabilité à l'image de Macky Sall.





Selon les recherches effectuées par Seneweb, l'homme sagittaire est présenté comme un idéaliste au grand cœur. Le natif est un optimiste réputé honnête qui a le sens de la fête et est très fidèle en amitié comme en amour. Son esprit et son cœur sont ouverts. Le sagittaire est aussi le signe le plus heureux du zodiaque. Autour de lui, il sait répandre la bonne humeur et son rire est contagieux.





Généreux et simple





La générosité est la qualité majeure de l'homme sagittaire en plus de son optimisme, sa tolérance et son esprit ouvert. Il a également une grande aptitude à faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. En effet, sagittaire a une sainte horreur des détails. La simplicité est son maître mot.





Il croit beaucoup en sa bonne étoile et adore innover. La chance sait lui sourire et c'est la raison de son optimisme démesuré.





Impatient et peu diplomate





Certains de ses proches et amis lui reprochent d'être un peu trop négligeant, de remettre à demain des décisions importantes. Il préfère souvent fuir devant les problèmes au lieu de les régler. Le sagittaire n'aime ni les histoires ni les situations compliquées. Ce, au risque de paraître irresponsable.





Il peut se montrer parfois naïf et se laisse facilement charmer. Son honnêteté et sa manière peu diplomate de communiquer peuvent être vexantes, mais il ne cherchera jamais à faire volontairement du mal à quelqu'un. C'est une personne profondément gentille même s'il ne réfléchit pas toujours assez avant de parler. Et il est également très impatient, ce qui lui fait faire souvent d'éternels recommencements. Pour lui, ce n'est pas grave car il n'aime pas les projets à long terme et désire des résultats immédiats.

En amour, il est libre…





Le Sagittaire adore la liberté et n'aime pas être trop contrôlé.





Son créneau est "vivre et laisser vivre". Il interfère rarement dans les décisions de ses partenaires, est peu jaloux et possessif.





Il traite son partenaire comme il aimerait être traité. Certes, il ne comprend toujours pas les femmes mais les respecte.





Ce qu'il déteste, ce sont les femmes compliquées, calculatrices. Des stratégies ne le séduisent pas. Il adore la simplicité. Un simple clin d'œil suffit pour le faire chavirer.





L'homme sagittaire a horreur des mensonges, des combines et des coups-bas. Il est honnête en amour et quand il dit quelque chose, c'est qu'il le pense réellement. Il peut blesser son partenaire mais c'est parce qu'il est incapable de dire des choses qu'il ne ressent pas.





Une femme susceptible, chiante, problématique ou envahissante ne peut former le couple idéal avec un homme sagittaire. Idem pour une femme qui aime la routine. Le sagittaire adore être surpris et le plus souvent possible. Il est toujours prêt pour la fête !





Un excellent commercial…





Côté travail, le sagittaire est entreprenant comme tout bon signe de feu. Il a une grande capacité à convaincre son interlocuteur ce qui fait de lui un excellent commercial par exemple. C'est un bon collègue qui sait respecter la hiérarchie et les règles. Un bon leader aussi qui a l'art de motiver ses troupes. De plus, c'est une personne chaleureuse.





Le sagittaire est un bon businessman car il sait cerner les bonnes opportunités et y plonge avant les autres. De ce fait, sur le plan professionnel, il se trouve souvent au bon endroit et au bon moment.





Son seul défaut est son impatience et sa tendance à vite s'ennuyer. Il a tout le temps besoin de nouveauté et surtout de nouveaux défis.





Très imaginatif, il est à l'aise dans tous les métiers où il est nécessaire d'innover et de créer.