Bloqués par la neige, des automobilistes écrivent une chanson et réalisent le clip

Chacun en conviendra : les nerfs résistent à tout, sauf aux embouteillages. Le blocage de l'A89 (qui relie Bordeaux à Lyon) ce 28 novembre en est un parfait exemple. Des chutes de neige, 600 véhicules coincés dans le froid, et un axe immobilisé pendant plus de cinq heures.



Mais un groupe d'automobilistes a fait preuve d'un sang-froid exemplaire. Bloqués dans leur camion, ils se sont occupés l'esprit en réalisant... un clip de musique. Baptisée «Tempête de neige A89», la chanson a été postée sur Youtube dans la soirée et comptabilise déjà plus de 15.000 vues. Attention, elle reste en tête.



La vidéo a été «réalisée dans une ambiance un peu folle mais professionnelle», indique le groupe sur Youtube. Avec ses bruits de klaxon, ses images de voitures enneigées, et son refrain si facile à retenir («Tempête de neige, tempête de joie»), le titre est bien parti pour devenir - malgré lui - le tube de cet hiver.



Ce succès n'est pas totalement anodin. Le groupe d'automobilistes est en réalité composé de professionnels. Il comprend par exemple David Henry, pianiste et membre du duo MADA, qu'il forme avec Marghe, la dernière gagnante de The Voice. «On était dans le camion, on a fait un pari dingue en se disant qu'on allait être bloqués certainement toute la nuit et qu'il ne fallait pas qu'on perde de temps», raconte-t-il à France Bleu Poitou. «Donc on a écrit une chanson. Et on a tout fait dans le camion : l'enregistrement, la musique, les paroles (...). C'est vraiment parti d'un truc délire pour se dire que même dans les cas les plus compliqués, on peut peut-être trouver le moyen de se marrer.»



L'A89 a rouvert ce 29 novembre à 6 heures du matin. Elle avait été fermée sur décision préfectorale à hauteur de Thiers (Puy-de-Dôme), à cause d'importantes chutes de neige. Le blocage a duré toute la soirée, conduisant près de 200 personnes à devoir quitter leur véhicule afin d'être hébergées pour la nuit. Si la situation s'est apaisée, 11 départements, dont le Puy-de-Dôme, restent en vigilance orange neige-verglas ce 29 novembre.