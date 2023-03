Bruce Willis atteint de démence : comment l’acteur cachait-il sa maladie dans ses films après le 1er diagnostic ?

En février dernier, on apprenait que l’acteur américain Bruce Willis souffrait de démence fronto-temporale. C’est une forme rare de démence qui est due à l’altération des cellules nerveuses dans le cerveau plus précisément dans le lobe frontal et le lobe temporal. Il faut dire que c’est une aphasie qui avait été diagnostiquée dans un premier temps chez l’acteur.







Cette maladie, qui provoque une perte partielle ou complète de la capacité à s’exprimer ou comprendre le langage écrit et parlé, n’a pas empêché Bruce Willis de poursuivre sa carrière. Il était aidé sur les plateaux de tournage.









Des oreillettes pour répéter ses répliques au mot près





Le Los Angeles Times révèle par exemple que l’acteur avait une équipe qui l’assistait. Il ne signait pas plus de 2 jours de contrat de tournage et sa présence sur les plateaux n'excédait pas quatre heures.





Les réalisateurs de certains de ses films coupaient ses dialogues au minimum, et lui épargnaient les monologues.





Ils faisaient également intervenir des doublures lors des scènes impliquant des coups de feu chorégraphiés. Le but est d’éviter que la maladie ne le conduise à des dérapages. Selon le New York Post, les producteurs lui donnaient aussi des oreillettes afin qu’il répète ses répliques au mot près. Cela l'aidait à maximiser son temps d’écran.





Sa mère n’est pas certaine que son fils la reconnaisse





Aujourd’hui, l’acteur âgé de 67 ans a pris sa retraite. Sa maladie progresse visiblement. En effet, selon Wilfried Gliem, un proche de la mère de l’acteur, celle-ci n’est « pas certaine que son fils la reconnaisse ». De plus, les mouvements de Bruce Willis « sont très ralentis, avec une agressivité constante. Il n’est plus possible de soutenir une conversation normale (avec lui). Ce comportement est typique des patients qui souffrent de la même affection »