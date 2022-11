Camille Cottin fait concurrence à Clooney et Dujardin dans la nouvelle pub Nespresso

« Jusqu’où iriez-vous pour un Nespresso ? ». La célèbre marque de café a dévoilé ce mardi 15 novembre sa nouvelle campagne publicitaire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a encore frappé très fort, en réunissant à l’écran George Clooney et Jean Dujardin, égéries de la marque depuis huit ans, aux côtés d’une petite nouvelle : Camille Cottin.



Dans l’extrait de 30 secondes, réalisé par l’agence McCann Worldgroup et que vous pouvez retrouver ci-dessous, les deux acteurs luttent pour mettre la main sur la dernière dosette Nespresso. Celle-ci atterrit finalement chez Camille Cottin. L’actrice française, héroïne de la série « Dix pour cent », à la popularité grandissante outre-Atlantique, conclut ensuite la séquence en s’adressant capsule en main à George Clooney : « N’oubliez pas de recycler », lui dit-elle.



Une « parfaite alchimie » durant le tournage



« C’est un plaisir de confronter le pétillant duo formé par George Clooney et Jean Dujardin au talent de Camille Cottin dans cette campagne abordant deux sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur : le goût d’un café d’exception et les engagements durables pour y parvenir », s’est réjoui Melanie Brinbaum, responsable de la marque, dans un communiqué transmis à Stratégies.



« Nespresso contribue à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Nous voulions que notre engagement continu envers nos clients se révèle avec authenticité dans ce spot », a-t-elle poursuivi. Engagée depuis longtemps en faveur de l’écologie, l’entreprise a d’ailleurs été élue marque de café la plus durable en 2021 par le magazine World Finance.



De son côté, George Clooney s’est dit ravi de cette collaboration. « Nous avons passé un excellent moment à tourner cette suite. C’est toujours un plaisir de retrouver Jean, et la touche d’élégance apportée par la brillante Camille a contribué à la parfaite alchimie sur ce tournage », a-t-il confié.