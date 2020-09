Cardi B et Offset : Les raisons du divorce

Après trois années de mariage mouvementé, la rappeuse américaine entame une procédure judiciaire pour divorcer de son mari, le rappeur Offset, devant un tribunal de Géorgie.





De son vrai nom Belcalis Almánzar, Cardi B réclame la garde exclusive de sa fille de deux ans, Kulture.





Selon des documents judiciaires, elle exige une pension alimentaire d'un montant non précisé.





L'audience est fixée au 4 novembre, selon les documents déposés au tribunal du comté de Fulton en Géorgie.









Trois ans de mariage mouvementé





L'histoire d'amour entre les deux stars est très mouvementé. Entre séparation, soupçon d'infidélité, les deux rappeurs sont passés par plusieurs périodes avant de songer au divorce.





Cardi B et Offset se sont mariés lors d'une cérémonie privée en 2017, et n'ont révélé publiquement la nouvelle de leurs noces qu'environ un an plus tard.





Elle a annoncé qu'ils s'étaient séparés en décembre 2018, sur fond de rumeurs d'infidélité.





Après s'être excusé sur Instagram d'être un "mari égoïste et dérangé", Offset a ensuite demandé pardon sur scène devant la foule lors son concert Rolling Loud, où il a sorti une pancarte faite de roses sur laquelle on pouvait lire "Ramenez-moi Cardi".





Cette démonstration d'affection plutôt publique et de remords apparents a été mal accueillie par les fans de Cardi B. Certains qualifiant le geste de "toxique".





Cependant, elle a exhorté les gens à ne pas le critiqué pour cela. "Je ne dis pas que je vais me remettre avec lui, mais je n'aime pas ce genre de dénigrement en ligne", a-t-elle écrit sur les médias sociaux à l'époque, avant que le couple ne se remette ensemble.





Dans une interview accordée à Cosmopolitan au début de la même année, la provocante artiste du Bronx, lauréate d'un Grammy Award, a déclaré qu'elle voulait travailler sur cette relation, notant que ce qu'il avait fait n'était "pas bien" mais que "je ne suis pas un ange".





Elle a célébré leur deuxième anniversaire de mariage en publiant un article sur Instagram l'année dernière, accompagné d'une photo d'eux deux ensemble. "Nous continuons à apprendre et à grandir. C'est ça, le mariage", avait-elle écrit en légende.





Cependant, la relation semble maintenant avoir pris fin officiellement.