Céline Dion fête les 300 millions de vues de la chanson "I'm Alive"

Le 09 Août 2002, la star planétaire Céline Dion sortait "I'm Alive" une des meilleures classiques de sa discographie musicale. Cette chanson était couronnée à l'époque par un succès fou. Vingt ans après , la chanson fait toujours sensation chez les mélomanes qui gardent des souvenirs vivaces. La preuve, la vidéo de cette composition masteriséé récemment en HD a atteint la barre des 300 millions de vues sur Youtube.

Très heureuse, la star se félicite de cette belle performance. Elle a saisi cette occasion pour envoyer un message à tous ses fans à travers toutes ses plateformes digitales. "il y a de cela 20 ans, ce mois-ci, quand Céline était en tournage pour la vidéo officielle de la chanson « I’m Alive », que du plaisir ! Récemment, cette vidéo a atteint la barre des 300 Millions de vues sur YouTube ! Merci à vous tous qui l’avez visionnée… probablement plus d’une fois ! Voyez ou revoyez la vidéo, qui a été remasterisée en HD dernièrement" a t-elle fait savoir.





En outre, la chanson ''I'm Alive'' est une chanson enregistrée par Céline Dion pour son sixième album en anglais ''A New Day Has Come''. Elle sort en tant que deuxième single de l'album, le 9 août 2002. Elle est également la bande originale du film Stuart Little 2.

À travers cette chanson, Céline se déclare vivante, épanouie en tant que mère et amoureuse.

Selon une source très proche de la star contactée par SENEWEB, l'artiste devrait entamer une tournée mondiale ce mois-ci. Mais cette tournée a été reportée et sera programmée en 2023.