Complètement « isolée »: Les proches de Bianca Censori annoncent des plaintes contre Kanye West

Bianca Censori semble sombrer dans la démence. Depuis qu’elle est avec le rappeur Kanye West, la jeune femme attire aussi les regards. Le couple a fait parler de lui pendant son périple italien. Après s’être fait bannir par une compagnie de bateaux à Venise en raison de leur comportement très limite, c’est maintenant à Florence qu’ils font des remous.





La compagne de l’ex-mari de Kim Kardashian est cette fois-ci apparue dans une tenue carrément hors du commun. Elle est sortie se promener en couple, vêtue d’une paire de collants chair faisant office de pantalon. Le haut remplacé par un coussin de velours violet, serré contre elle pour cacher sa poitrine.





Pour rappel, quelques jours auparavant, le couple avait été surpris dans une position très équivoque sur un bateau.