[Vidéo] Conor McGregor et Machine Gun Kelly en viennent aux mains aux MTV VMA

Mouvements de foule et bière au visage... Les deux hommes ont été séparés par des agents de sécurité.





PEOPLE - Le rappeur, Machine Gun Kelly (MGK), et le champion d'UFC, Conor McGregor, ont dû être séparés par des agents de sécurité, ce dimanche 12 septembre, juste avant la diffusion des MTV Video Music Awards, au Barclays Center de Brooklyn, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.





Conor McGregor, ensuite à distance, en a profité pour jeter sa boisson sur MGK. La priorité du rappeur était surtout de protéger sa petite amie, Megan Fox. Peu de temps après la dispute, MGK a été interrogé par Variety à ce sujet, mais il a refusé de répondre, l'air agacé et tapant dans le micro du journaliste avant de partir.

Conor McGregor a lui expliqué sa version des faits à Entertainment Tonight. "Je ne connais même pas ce gars pour être honnête avec vous. Il ne s'est rien passé avec moi, je ne me bats que contre de vrais combattants, des gens qui se battent vraiment, vous voyez ce que je veux dire... Je ne me bats certainement pas contre des petits rappeurs à la vanille", a déclaré l'ancien champion poids plume et poids légers, avant d'ajouter : "Je ne connais même pas ce type. Je ne sais rien de lui. À part qu'il est avec Megan Fox."





Selon plusieurs médias, dont TMZ, l'accrochage aurait eu lieu après que Machine Gun Kelly ait refusé de prendre une photo avec le combattant irlandais. En approchant MGK, McGregor aurait été arrêté et poussé par la sécurité de l'artiste. Repéré avec une canne sur le tapis rouge, le champion UFC blessé récemment, serait tombé en arrière. Ce qui l'a poussé à jeter le contenu de son verre sur l'artiste.