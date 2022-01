[Twitter] Décès d’IBK : Macky victime de web lynchage après ses condoléances

Le président de la République, Macky Sall, a choisi Twitter pour présenter ses condoléances au Maliens suite au décès d’IBK.



Mal lui en a pris. Le chef de l'État a essuyé des critiques acerbes. Il s’est attiré les foudres des internautes qui l’ont traité de tous les noms.



À en croire le quotidien Vox Populi, les internautes, qui ont fait le lien avec l’embargo de la Cedeao, n'ont pas gobé pas ses propos : «le peuple malien ami et frère».



«La bienséance m’oblige à vous dire merci. Mais, sachez que vous rompu cette amitié en vous associant avec cette décision de la Cedeao», réagit un internaute.



«Amis et frères ? Non Macky. Ton message est empreint d'insincérité», poste un autre internaute.



«Comment le Mali peut-il être votre ami et que vous jouez la marionnette de la France pour étouffer ce pays. Le Mali n'est ni votre ami, ni votre frère», s’esclaffe un autre, résumant le sentiment d’une bonne partie des twittos.



«N’oubliez pas que vous avez mis le peuple du Mali sous sanctions avec la bénédiction de votre patron blanc» lit-on notamment dans un autre de ces dizaines de posts accompagnés de drapeaux maliens



«Macky Sall ne devrait pas éditer ce tweet pour des raisons évidentes de cohérence diplomatique et humanitaire. Un appel à la famille aurait suffi et non des condoléances au peuple malien martyr dont il est un bourreau», lit-on.



«Suis peiné de lire cet article, parce qu’on peut pas se dire être ami et frère d'un côté et vouloir sa chute de l'autre. Il y a de l'hypocrisie et un manque de respect total envers le peuple malien. Force à vous peuple malien. Que le bon Dieu vous assiste ! En bas la France et ses alliés et adjudants africains", poste un autre internaute.