Dieyna Baldé libérée, Baba Hamdy prêt à reprendre sa carrière en main

Le verdict est tombé ce mardi pour Dieyna Baldé. Elle a été condamnée à 6 mois avec sursis, suite à l'affaire qui l'oppose à son ex compagnon, Bril Fight. Ce dernier, qui était par ailleurs son manager, ne prendra sûrement plus sa carrière en main. Ce, malgré le fait qu'il avait des vidéos clip de la jeune Koldoise déjà prêtes.

Heureusement pour la chanteuse, le producteur, arrangeur et musicien Baba Hamdy est prêt à aider la jeune fille à continuer à faire de la musique. « Je suis ouvert à tout musicien, y compris Dieyna Baldé, c’est une artiste qui a énormément de talent », avait-il lancé sur Seneweb Tv.



Ce, bien-sûr, si la famille de Dieyna Baldé est d’accord. En effet, suite à son scandale avec Diop Iseg ,sa mère ne voulait pas qu’elle se lance de nouveau dans le monde du show-business. Le déroulement des événements récents semble lui avoir donné raison.