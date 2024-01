Divorce : c’est la fin de l’idylle entre Keita Diao Baldé et Simona Guatieri

Après seulement 8 mois de mariage et 5 années de vie commune, l’international sénégalais Keita Diao Baldé et sa femme Simona Guatieri ont divorcé.







Face à la curiosité des internautes qui spéculaient sur leur supposé divorce, la jeune mannequin italienne Simona Guatieri a ravivé le débat via son compte Instagram. En effet, elle a supprimé toutes les photos de mariage avec le footballeur sénégalais.





Simona a fait un post sur sa page dans lequel on la voit avec ses deux enfants avec un message : ‘’la famille, c’est tout’’.





En réponse aux commentaires de ses followers sur le sujet du divorce, Simona a répondu par l'affirmative aux différents messages pour confirmer son divorce avec Keita Diao Baldé.