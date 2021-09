Drake profite de "Certified Lover Boy" pour répondre au clash de Kanye West

PARAS GRIFFIN VIA GETTY IMAGES

Drake répond en chanson aux attaques de son rival, Kanye West

Les deux artistes ne cessent de se lancer des piques depuis des semaines. Aujourd'hui, c'est en chanson que Drake répond.





MUSIQUE - Ce vendredi 3 septembre 2021 est sorti Certified Lover Boy, le sixième album de la star canadienne, Drake. Ces dernières semaines, sa rivalité avec Kanye West, qui a dévoilé le 29 août son projet Donda, n'a jamais autant retenti sur les réseaux sociaux. Drake a ainsi profité de sa musique pour répondre aux attaques de l'artiste américain.





"Tu sais que le quatrième niveau de jalousie s'appelle 'média', n'est-ce pas une révélation ironique ? Donne cette adresse à ton chauffeur, fais-en ta destination au lieu de la poster par désespoir". Cette punchline, on peut l'entendre dans le morceau 7am On Bridle Path de l'album de Drake. Le Canadien fait référence à un événement qui s'est passé sur Instagram il y a quelques semaines.





Kanye West, suivit par plus de 8 millions de personnes, avait partagé l'adresse du manoir de Drake. Une attaque à laquelle l'auteur de God's Plan ou Hotline Bling, a répondu à sa manière.

Provocations sur provocations





Depuis quelques semaines, les deux artistes n'ont cessé de s'envoyer des piques. Non pas avec des mots, mais avec des actes. Pour la promotion de son dixième album, Kanye West avait acheté plusieurs emplacements publicitaires à Toronto au Canada, ville d'origine de Drake. Sur ces panneaux, on pouvait voir apparaître en noir sur un fond blanc "Donda", le nom du projet de l'artiste américain.





Pris pour une provocation par le Canadien, et même par la twittosphère en général, Drake s'est chargé de racheter certains panneaux pour répondre à Kanye West. "Tu joues beaucoup, dommage la vie n'est pas un jeu", pouvait-on lire sur ces emplacements.

En 24 heures, Donda, l'album de Kanye West a réalisé des statistiques impressionnantes sur les plateformes de streaming. Sur Apple Music, le projet s'est hissé à la première place dans 152 pays différents, un record sur une si courte période. Le Top 20 des titrés les plus écoutés de la plateforme était occupé par 19 titres de l'album de Kanye West.





Spotify a annoncé que Donda et Kanye West sont devenus l'album et l'artiste les plus écoutés en un jour en 2021. Le projet de l'artiste représente alors le deuxième meilleur démarrage de l'histoire de la plateforme musicale. Mais derrière quel artiste ? Drake, avec son projet Scorpion, sorti en 2018.