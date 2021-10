Emily Ratajkowski accuse Robin Thicke d'agression sexuelle pendant le tournage du clip Blurred Lines

“Je n’étais rien de plus qu’un mannequin de service”. La top-model Emily Ratajkowski accuse Robin Thicke dans son livre My body, à paraître en librairie le 19 octobre, d’agression sexuelle. En 2013 la jeune mannequin a vu sa carrière décoller grâce à son apparition dans le clip du hit “Blurred Lines”, de Robin Thicke et Pharell Williams. C’est précisément lors du tournage de ce clip qu’Emily Ratajkowski révèle avoir subi des abus de la part du chanteur.







Les deux mains sur ses seins



“Soudain, sortie de nulle part, j’ai senti la fraîcheur et l’étrangeté des mains d’un inconnu qui étreignaient mes seins nus par-derrière” écrit-elle dans son essai. Elle raconte avoir tourné la tête vers Robin Thicke en s’éloignant instinctivement de ses mains. “Il a fait un sourire niais et a trébuché en arrière, ses yeux cachés derrière ses lunettes de soleil. Ma tête s’est tournée vers l’obscurité au-delà du plateau”, rapporte Emily Ratajkowski.





Diane Martel, la réalisatrice du clip, se souvient et raconte au Times: “Je me souviens du moment où il a attrapé ses seins. Un dans chaque main. Il se tenait derrière elle alors qu’ils étaient tous les deux de profil” décrit-elle au journal. “Je lui ai crié dessus avec ma voix très agressive de Brooklyn: “Mais qu’est-ce que tu fous bordel? Le tournage est fini!””, rapporte-t-elle. Emily Ratajkowski explique avoir entendu la voix de la réalisatrice se briser lorsqu’elle lui a crié ”Ça va?”.