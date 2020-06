Foot Business : Cristiano Ronaldo milliardaire, il n’est pas choqué

À l’heure où l’argent est de plus en plus tabou dans le football, surtout en cette période de crise sanitaire du coronavirus, Cristiano Ronaldo est devenu le premier footballeur milliardaire.







Cristiano Ronaldo rentre une nouvelle fois dans l’histoire, mais pas sur le terrain cette fois-ci. En effet, selon le magazine américain Forbes, CR7 a battu un autre record. En empochant 105 millions de dollars sur l’année écoulée, l’attaquant de 35 ans a effectivement dépassé la barre symbolique du milliard de dollars de gains cumulés durant toute sa carrière. Une première pour un footballeur qui le fait entrer dans une caste très sélect. Puisque seulement deux autres sportifs avaient réussi cet exploit avant lui : le golfeur Tiger Woods en 2009 et le boxeur Floyd Mayweather en 2017. Autant dire que l’international portugais fait désormais partie des grands du business. Pas de quoi choquer Éric Silvestro.





« Ils gagnent énormément d’argent, ça ne pose aucun problème »





« Je suis content que Cristiano Ronaldo soit milliardaire. Heureusement d’ailleurs. Cristiano Ronaldo, Messi, Jordan en basket, ces gens-là, ça ne me choque pas qu’ils gagnent des millions voire même des milliards. Dans leur sport, ils font tout : la performance, la publicité, la communication, l’industrie, l’économie. Ils gagnent énormément d’argent, ça ne pose aucun problème. Cristiano Ronaldo ne s’est pas planqué. Il a mérité ses buts, ses titres, ses salaires. Pour l’ouvrier, oui, c’est un salaire scandaleux. Mais ils font tourner l’économie de tellement de choses en même temps. Les revenus principaux des grands joueurs, ce sont les contrats de sponsoring. Moi, ce qui me choque le plus, c’est de voir un joueur moyen de L1 qui gagne 200 000 euros par mois… », a lancé, dans On refait le match, le journaliste de RTL, qui estime donc que les grands sportifs ont logiquement le droit de récupérer l’argent qu’ils génèrent autour d’eux.