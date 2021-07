[video] Kanye West confirme la sortie de son nouvel album "Donda"

GETTY IMAGES

Kanye West lors de la soirée "Vanity Fair" après la cérémonie des Oscars, le 9 février 2020 à Beverly Hills.

L'annonce a été faite dans une pub pour la marque "Beats by Dre" mettant en scène l'athlète américaine Sha'Carri Richardson.





MUSIQUE - Vous l'attendiez avec impatience depuis 2019? Il arrive. Le nouvel album du rappeur Kanye West, intitulé "Donda", sortira ce vendredi 23 juillet 2021. Le chanteur a annoncé son nouvel opus dans une publicité sponsorisée par la marque de casques audio "Beats by Dre".





L'extrait montre l'une des femmes les plus rapides des États-Unis, Sha'Carri Richardson, qui n'a pas été sélectionnée pour les Jeux olympiques de Tokyo après un contrôle positif à la marijuana. La star américaine de l'athlétisme apparaît en train de courir un sprint de 100 m avec ses écouteurs dans les oreilles, tandis que l'un des nouveaux singles de Kanye West, intitulé "No Child Left Behind", est joué en fond sonore.





"Donda" en l'honneur de sa mère décédée





Le spot publicitaire n'a échappé à aucun fan, ni même aux joueurs de basket. En effet, la vidéo a été diffusée lors du 6ème match des finales de la NBA aux États-Unis, qui opposaient les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns. Mais ce n'est pas tout, le chanteur organisera un évènement pour écouter son album en avant-première dans le stade Mercedes-Benz d'Atlanta ce jeudi 22 juillet. Pour ne pas délaisser ses fans du monde entier, la "listening party" sera diffusée en direct à 2h du matin (heure française) sur Apple Music.





L'évènement n'a rien d'anodin pour ce chanteur qui a toujours eu une approche grandiose avec ses fans. En 2016, il avait lancé son album "The Life of Pablo" lors d'un défilé de mode au Madison Square Garden à New York. "Donda" sera son 10e album après "Jesus is King" sorti en 2019 et s'annonce tout aussi époustouflant. Le titre fait d'ailleurs référence au nom de sa mère, Donda West, décédée en 2007 à l'âge de 58 ans et à qui il veut rendre hommage avec son nouvel opus.





Une chanson à propos de Kim Kardashian ?





Kanye West va ainsi pouvoir confirmer ou faire taire les multiples rumeurs qui courent autour de son album. En effet, la semaine dernière les fans du rappeur trépignaient déjà d'impatience lorsqu'ils ont vu une vidéo du chanteur en studio avec Tyler, The Creator. Une chanson à propos de son divorce avec la célèbre Kim Kardashian devrait aussi faire son apparition. Plusieurs rumeurs disaient que les paroles de "Welcome to my life" étaient négatives envers la star de télé-réalité, mais selon Page Six le morceau aborde la situation avec émotion et sans violence.