Khar Guedj Gui : Kounkandé réclame 50.000 F Cfa à chaque candidat pour partir en Europe

Le féticheur Kounkandé est déterminé à fendre l’océan atlantique, le jour de la Tamkharite, c’est-à-dire le 18 août prochain. « Je ne recule pas, je vais le faire. C’est un événement que tout le monde attend », a-t-il déclaré.



« Je vais fendre la mer et l’entrée c’est à 50 000 F Cfa. Il y aura des gens qui seront chargés de ça », a-t-il averti, dans une interview avec l’humoriste Makhfouss.



Le jour-j, il dit qu’il quittera Fatick, pour aller à Gorée. C’est ensuite qu’il passera sur l’île des serpents avant de venir à Soumbédioune pour passer à l’acte.

« Je ne vais plus polémiquer là-dessus, parce que je sais faire plus. Je mets en garde mes détracteurs. Je peux fendre l’océan jusqu’en Chine», a-t-il ajouté.