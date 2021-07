[Vidéo] La colère de Véronique Rabiot après le penalty raté de Kylian Mbappé

La mère du joueur de la Juventus Turin aurait reproché aux parents du héros malheureux du 8e de finale contre la Suisse la "suffisance" de leur fils.

EURO DE FOOTBALL - Comme si la défaite ne suffisait pas. Piteusement éliminée par la Suisse dès les huitièmes de finale de l'Euro ce lundi 28 juin, l'équipe de France a également connu des tensions entre certains joueurs et surtout dans leur entourage, rapportent plusieurs médias. Cela concerne notamment Véronique Rabiot, la mère d'Adrien.





Comme vous pouvez le voir ci-dessous dans les images diffusées par TF1 (à partir de 1?10), celle qui est également l'agent du joueur de la Juventus de Turin a été filmée en tribunes, visiblement remontée à l'issue du match.





Véronique Rabiot a alors eu un "comportement totalement inapproprié" et "s'en est pris aux parents de Kylian Mbappé" selon la première chaîne, adressant à Wilfrid Mbappé Lottin et Fayza Lamari des reproches sur l'attitude de leur fils et particulièrement sur son tir au but raté, fatal pour les Bleus.





???? ???? "Vous pensez que c'est un grand joueur, mais c'est un enfant qui pense être un grand joueur !"



Walid, fan des Bleus présent dans les tribunes avec les familles des joueurs, raconte son échange avec Véronique Rabiot, qui s'est écharpée avec les clans Mbappé et Pogba. pic.twitter.com/ZLknU1Evfm — After Foot RMC (@AfterRMC) June 30, 2021 ?????????? EURO 2020 I Premières images de la dispute entre la mère de #Rabiot et celle de #Pogba.



Elle a reproché à la mère de Pogba la perte de balle sur le 3ème but #SUI, et a accroché les familles de plusieurs joueurs pendant une vingtaine de minutes.



(RMC / TF1) #EURO2020 #FRA pic.twitter.com/ICSBtXYxaw — Conflits France (@ConflitsFrance) June 29, 2021 "J'espère que vous allez sermonner votre fils", aurait-elle lancé après la séance de tirs aux buts selon les informations du Parisien, tandis que RMCaffirme que Véronique Rabiot s'en est pris à la "suffisance" de l'attaquant du PSG et a demandé à son père de le recadrer. Cette scène aurait duré une vingtaine de minutes, "choquant" les familles de plusieurs joueurs qui y ont assisté.





Des tensions aussi avec la famille de Paul Pogba





Selon Le Parisien, Véronique Rabiot aurait ensuite été à l'origine d'une "prise de bec" avec la famille de Paul Pogba, avec laquelle il y avait déjà eu des échanges houleux plus tôt pendant le match. La sécurité du stade aurait même "demandé à quelques proches de Paul Pogba de se calmer, alors qu'ils avaient réagi négativement sur les erreurs d'Adrien Rabiot", d'après les informations de RMC.





"Et maintenant vous les médias vous allez dire la vérité, après ce que vous avez raconté sur Adrien en 2018?", aurait aussi lancé Véronique Rabiot dans les coursives du stade en s'en prenant à un journaliste de TF1, écrit Le Parisien.





Cette ambiance tendue, on la retrouvait aussi sur la pelouse de la National Arena de Bucarest, où Paul Pogba se serait accroché durant le match avec Adrien Rabiot et Benjamin Pavard, raconte aussi L'Equipe, malgré les appels au calme de Karim Benzema. Tandis que Kylian Mbappé, très marqué par son échec, n'aurait pas reçu "un soutien franc et massif de ses coéquipiers, affirme Le Parisien.