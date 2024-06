« Glow up » de Ndakhté Lô n•1 des tendances musicales

Grandir, briller et s’améliorer est devenu le leitmotiv de la chanteuse Ndakhté Lô. Elle dégage d’ailleurs un Glow up de ouf, dernièrement.





La jeune artiste révélée par Sen petit Galé, a fait éclore le talent qui sommeillait en elle dans sa dernière production. C’est la star du moment.