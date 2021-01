Le beau geste de Koulibaly envers des sans-abris sénégalais

Alors qu'il sortait d'un entraînement lundi, Kalidou Koulibaly s'est arrêté au bord d'une route de Naples pour offrir des croissants et des vestes à un groupe de sans-abris sénégalais pour les aider à tenir face aux températures très froides "De loin, j'ai vu un gabarit que je connaissais, c'était notre rock défensif, je l’approche, avec un signe et je le salue, il me salue, mais il est trop occupé par quelque chose.



Par curiosité, je m’arrête et je remarque qu'il offre des croissants et des vestes de Naples à des sans-abris sénégalais. Je reste encore un moment à le regarder et je ne fais que le féliciter pour ce qu’il fait. Nous le jugeons souvent que pour ce qu’il fait sur le terrain, mais il fait aussi des actions incroyables en dehors du terrain", a déclaré le supporter du Napoli qui a assisté à la scène et pris la photo.



