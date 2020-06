Les révélations étonnantes de Jon Otsemobor sur El-Hadji Diouf

L'ex-défenseur des Reds de Liverpool, Jon Otsemobor, a fait une révélation choquante sur son ex-coéquipier en club, El-Hadji Diouf. Il a révélé que ce dernier s'est présenté dans sa maison, à 2h du matin, accompagné de… 10 femmes !

L'ancien international Anglais a fait savoir qu'il avait été choqué par l'attitude du Sénégalais, qui voulait faire la fête, sans même l'appeler ou l'informer à l'avance.

"J'étais encore un jeune garçon et j'étais juste déçu de penser qu'il a pris mon amitié et l'a utilisée. Je me sentais mal à l'époque. S'il avait besoin d'un endroit pour rester et tout ça, d'accord, mais je n'organise pas de fêtes pour toutes les personnes différentes qui s'envolaient pour le pays chaque week-end", a indiqué Otsemobor à Liverpool Echo.

On sait tous que la carrière d'El-Hadji Diouf à Liverpool était pleine de problèmes et d'événements extra-sportives qui ont fait mal à sa réputation, dont son différend avec le capitaine emblématique des Reds, Steven Gerrard.

"I was still a young lad and I was just disappointed thinking he took my friendship and used it.



"I felt at the time when I went into the dressing room, you can't just use me like that, I'm your friend,'' Jon Otsemobor explained. ????https://t.co/NDz5QjmC9d