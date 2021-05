YouTube: Maîtresse d’un Homme marié détrôné par Choix et Moeurs

L’absence de Halima Gadji se fait-elle déjà sentir dans la série “Maîtresse d’un homme marié”. Les tendances sur YouTube semblent répondre par l’affirmatif.

En effet, durant les deux premières saisons de la série phare de Marodi Tv, chaque épisode trônait au numéro 1 des tendances de YouTube Sénégal, toutes catégories confondues. Une cadence maintenue durant les premiers épisodes de la saison 3.

Cependant, ceux qui ont été publiés ces dernières semaines peinent à entrer dans le top 10 de YouTube. Une première !





L’épisode numéro 10, publié il y a de cela 2 jours est le numéro 24 des tendances. Le nombre de vues reste néanmoins toujours conséquent avec 1,6 million de vues.





Choix et Mœurs au top





A la place de “Maitresse d’un homme marié”, on trouve les séries “Choix” et “Brigrade des mœurs”. “Choix” qui est une production du groupe “Soleil Levant” occupe les deux premières places des tendances YouTube. L’épisode 45 qui est resté numéro 1 pendant 4 jours a été détrôné par l’épisode 46 de la même série. Le faisant ainsi passer à la 2ème place. En 3ème et 4ème position, vient la série “Brigade des mœurs” réalisée par Even Prod. Notons également que “Brigade des Mœurs” a été pendant quelques heures numéro 1 des tendances YouTube en début de semaine.





Cependant, le nombre de vues de la série de Marodi Tv reste supérieur à l’heure actuelle à celui de ses concurrents.





Comment YouTube définit les tendances









L'onglet "Tendances" permet aux internautes de découvrir ce qui se passe sur YouTube et dans le monde. Selon YouTube, l'objectif est de mettre en avant des vidéos qui intéresseront un large public.





La liste des vidéos tendance est mise à jour toutes les 15 minutes environ. À chaque mise à jour, les vidéos peuvent monter ou descendre sur la liste, ou conserver leur position.





Y sont mises en avant les vidéos selon le nombre de vues, la vitesse à laquelle le nombre de vues augmente, la provenance des vues (y compris les sources externes à YouTube),





l'ancienneté de la vidéo, les performances de la vidéo par rapport aux vidéos précédemment mises en ligne par la même chaîne.





Cela signifie que la vidéo ayant enregistré le plus de vues un jour donné ne figurera peut-être pas en première position sur la page "Tendances", ou encore qu'une vidéo ayant plus de vues qu'une autre ne sera pas forcément mieux classée.