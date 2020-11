Mamy Cruz nominée parmi les 10 finalistes du prestigieux Prix découvertes RFI pour l’année 2020

La Star sénégalaise reconnue de par son talent de musique de variété tendance folk figure parmi les 10 finalistes du prestigieux Prix découvertes RFI pour l’année 2020, selon un communiqué de la radio française très écoutée en Afrique.

voter pour Mamy Cruz sur ce lien: https://musique.rfi.fr/prix-decouvertes/vote

Le nom du lauréat sera dévoilé le 10 décembre prochain par un jury de professionnels de dix membres présidé par le rappeur ivoirien « DIDI B ».

Le Prix Découvertes RFI a été créé en 1981, dans l’optique de mettre en avant, chaque année, les nouveaux talents musicaux du continent africain.