[Photos] Mardi Gras : Ces deux enfants grimés en Sadio Mané et Aliou Cissé font le buzz

Mardi gras est une période festive, qui marque la fin de la « semaine des sept jours gras » (autrefois appelés « jours charnels »).



Toutefois, pour les enfants, cet événement rime avec déguisement. Une occasion pour eux de se déguiser, s’amuser et défiler dans leurs écoles. Pirate, Spiderman, princesse, Signares… on découvre un large éventail de costumes pour ces bambins.



Toutefois, ces deux bambins ont captivé les internautes. Très inspirés, ils se sont mis dans la peau de Aliou Cissé et Sadio Mané.