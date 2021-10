[Vidéo] Meilleur humoriste en Afrique : Kouthia donne sa version des faits

Kouthia a été élu Meilleur humoriste d'Afrique au Fespaco. Une information qui a été relayée par de nombreux médias en début de semaine.



Cependant, elle a été démentie par "Le Soleil" et Ola Sn. Selon ces médias, le prix n'existe pas et il n'a jamais été nominé. Dans une interview accordée à Seneweb, Kouthia s'explique et répond à ses détracteurs.