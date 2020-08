PHOTO : la détresse de Messi et Ter Stegen

4-1 à la mi-temps, 8-2 à la fin du match. Ce vendredi, le FC Barcelone a vécu la pire humiliation de son histoire face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Dès la mi-temps, les Blaugrana avaient compris le naufrage vers lequel ils se dirigeaient. La preuve avec cette photo qui circule sur les réseaux sociaux et qui montre le capitaine catalan Lionel Messi et le gardien du Barça, Marc-André ter Stegen, complètement abattus dans le vestiaire à la pause. On n’ose imaginer leur visage 45 minutes plus tard…















