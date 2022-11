Préparation Coupe du monde: Illiman Ndiaye se fait lyncher après un post sur Facebook

C'est un sérieux problème pour plusieurs sélections nationales en vue de la Coupe du monde. Comment gérer les joueurs et les réseaux sociaux lors de la compétition ? Le Sélectionneur des Lions Aliou Cissé et son équipe devront bien réfléchir sur la question pour éviter de gérer "une communication de crise". Hier le premier «faux pas» a été constaté. Le jeune attaquant des Lions, Illiman Ndiaye a posté une photo en compagnie de sa femme avec un commentaire «Tu me manques». Ce qui n’a pas visiblement plu aux nombreux supporters sénégalais qui voient un manque de concentration de la part du joueur de Sheffield à quelques jours du début de la Coupe du monde (post-ci-dessous).