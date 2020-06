Quand Neymar insulte violemment son nouveau beau-père

Dernièrement, la relation entre Nadine Gonçalves, mère de Neymar, et le jeune Tiago Ramos avait beaucoup fait parler au Brésil. Et visiblement, la star du Paris Saint-Germain ne semble pas vraiment apprécier son nouveau beau-père, qui est bien plus jeune que lui (22 ans).







Le média brésilien Metropoles a eu accès à des audios dans lesquels la star parisienne, pendant une partie en ligne avec ses amis, insulte le jeune homme de « tapette » et d'« homme qui donne son cl »*, entre autres joyeusetés. Ses amis ont également tenu des propos particulièrement injurieux, allant jusqu'à parler de tuer Tiago Ramos. Il faut dire qu'il y a quelques jours, ce dernier a été admis à l’hôpital avec une blessure au bras suite à une dispute avec la mère du 10 parisien, qui soupçonnerait donc une bagarre entre sa mère et son compagnon... Bonne ambiance...