"Moulay thieuguine": El Maestro signe le tube de l’été et explose TikTok

Le son, le rythme, la danse, Moulay thieuguine love" a enchanté les mélomanes. Cette production du chanteur El Maestro en featuring avec Satou est en train de battre le record de vues sur les plateformes digitales notamment Facebook, YouTube et TikTok.



Sur Tik Tok, le tube est devenu un véritable phénomène. Des millions d’utilisateurs se déhanchent sur ce son via un challenge. Au total, "Moulay thieuguine" cumule 200 millions de vues sur TikTok. Sur Youtube, le clip tourne autour de 1.800.000 vues.



Cette chanson faisait déjà un buzz de fou avant même la sortie du clip vidéo qui fait encore enjailler les jeunes d'ici et d'ailleurs.