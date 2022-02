Saint-Valentin : Les Lillois préfèrent les sex toys aux fleurs pour la fête des amoureux

Une étude faite auprès de ses clients par une grande chaîne de love stores montre que de plus en plus de jeunes préfèrent se voir offrir des jouets sexuels que des cadeaux traditionnels à l’occasion de la Saint-Valentin



La Saint-Valentin réchauffe l’hiver lillois. A l’occasion de la fête des amoureux, les cadeaux que vont s’échanger les jeunes habitants de Lille n’ont plus grand-chose à voir avec les traditionnels bouquets de fleurs et bijoux. Selon une étude réalisée par l’une des plus grosses chaînes françaises de love stores, ce sont désormais les sex-toys qui ont la cote.





Nous avions déjà pu constater, lors des deux premiers confinements, que les Lillois n’étaient pas les derniers à apprécier les jouets sexuels. La tendance semble se confirmer dans les boutiques Passage du désir implantées à Lille. L’enseigne de love store a vu ses ventes de sex-toys bondir de 123 % dans la capitale des Flandres en amont de la Saint-Valentin. « Cela représente tout de même 360 toys vendus en seulement deux semaines et une augmentation du chiffre d’affaires de 23 % », confirme l’enseigne.





Un tiers des Français souhaite recevoir un sex-toy



Le sondage de Passage du désir auprès de 3.000 Français montre que l’appétence pour les jouets sexuels, notamment à l’occasion de la fête des amoureux, se confirme à l’échelle du pays. Un tiers des sondés âgés de 18 à 44 ans souhaite effectivement recevoir un sex-toy en cadeau à la Saint-Valentin. Et à Lille, les femmes représentent même 70 % des clients de l’enseigne.







La marque de lovetoys Amorelie a elle aussi lancé une enquête, confirmant les tendances mises en avant par Passage du désir. Une question montre néanmoins une inadéquation entre les projets de cadeaux et les attentes : si 37 % des sondés seraient heureux de se voir offrir un sex-toy, seuls 27 % se disent prêts à en offrir selon Amorelie.