Sortie de Marichou Diop : “Elle a été en couple avec Bril pendant 4 ans”, Proche de Bril

Suite à la sortie de Marichou Diop faisant savoir qu’elle n’est ni de près ni de loin mêlée à cette histoire, Seneweb a contacté un proche de Bril Fight pour savoir ce qu’il en est réellement.



Préférant garder l’anonymat, il révèle que “Marichou Diop et le chanteur Bril Fight 4 sont sortis près de 4 ans. Si cette publication vient réellement de Marichou Diop, sachez que ce qu’elle dit n’est pas vrai. Bril et elle n’ont pas été que de simples collaborateurs, ils ont été également des amoureux”.



Notre source de renseigner que “le chanteur et l’actrice gardent toujours le contact, ont de bons rapports, même si ils ne sont plus en couple, ils sont de bons amis”.



Pour rappel, Marichou Diop est citée dans l’affaire qui met en scène Bril Fight et Dieyna Baldé. D’après ce qui est ressorti de l’enquête, la chanteuse Koldoise a voulu faire chanter Bril avec des éléments compromettants entre lui et Marichou Diop.