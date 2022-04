Supposée relation avec Marie Louise Diaw : Babacar Mbaye Guèye, ex international, lève un quiproquo...

Le mariage de l’international sénégalais Pape Abdou Cissé et Marie-Louise Diaw continue d’enflammer la toile. Friande de buzz, la presse People est allée fouiller dans le passé de l’ex-mannequin qui a connu deux footballeurs professionnels avant le jeune pikinois, défenseur d’Olympiakos.



Ses dernières bisbilles avec son amie Racky Aïdara à propos du footballeur sénégalais Babacar Guèye qu’elles se disputaient, a refait surface. Cependant, cette séquence peu glorieuse du passé de Madame Cissé a littéralement secoué le ménage de Babacar Mbaye Guèye ( ancien footballeur de Fc Metz) qui pourtant, n’a rien à voir dans cette affaire.

Confondu avec Babacar Guèye, attaquant de Erzgebirge Aue (Allemagne) et ancien joueur de Troyes (France), Babacar Mbaye Guèye dément avoir eu une quelconque relation avec Marie-Louise Diaw. L’ancien international Sénégalais, reconverti consultant sportif à la Tfm, a joint Seneweb pour apporter les précisions ci-après: "Je suis Babacar Mbaye Guèye né en 1986. Je suis le seul Babacar Guèye qui est passé par le Fc Metz. L’autre est né en 1994 et a joué à Troyes puis en Allemagne. Il n’a jamais connu la sélection nationale. C’est lui qui avait épousé Racky Aïdara pas moi. J’ai reçu cinquante appels ce matin pour une histoire qui ne me concerne guère".

« Je ne connais pas Marie-Louise Diaw. Je ne l’ai jamais vu », souligne-t-il.