[Vidéo] Un visiteur de zoo saute sur un alligator pour venir en aide à une soigneuse attaquée

L'alligator a mordu la main de la soigneuse et n'a pas voulu la lâcher. [Facebook / Scales and Tails Utah ]

La vidéo donne des sueurs froides. La soigneuse Lindsay Bull a été mordue par un alligator du zoo Scales and Tails (Utah, Etats-Unis) ce 14 août, alors qu'elle s'apprêtait à le nourrir. L'animal a refusé de la lâcher pendant plusieurs minutes.





Et il lui aurait probablement arraché le bras si Donnie Wiseman, un visiteur du zoo, n'était pas intervenu. Ce dernier a sauté sur le dos de l'alligator et est parvenu à le maîtriser. Au bout de plusieurs très longues secondes, les mâchoires du reptile se sont desserrées, et Lindsay Bull a pu quitter l'enclos, aidée par deux autres visiteurs. Une femme du nom d'Amy Christopher lui a ensuite donné les premiers soins en attendant l'arrivée des secours.

Le zoo Scales and Tails a aussitôt publié un message Facebook pour remercier les courageux visiteurs. "Ils auraient pu rester en sécurité, comme beaucoup d'entre nous l'auraient fait, mais ils se sont tout de suite impliqués dans la situation et sont venus au secours de notre soigneuse", détaille le zoo. "Nous les remercions pour leur héroïsme."





De son côté, Lindsay Bull a rassuré les internautes sur son état de santé. Elle a déclaré qu'elle avait de bonnes chances de retrouver l'usage complet de sa main. La jeune femme, actuellement hospitalisée, a qualifié l'expérience de "terrifiante" auprès d'une journaliste américaine, mais s'est dite "impatiente de reprendre le travail".





Lindsay Bull travaille depuis plusieurs années aux côtés des alligators. Lorsque l'animal l'a mordue, elle a aussitôt reconnu sa technique, qui consiste à s'accrocher à sa nourriture pour en arracher de petits morceaux. Elle a alors décidé de ne pas lutter contre lui et de suivre ses mouvements. "Je ne devais pas être à l'extérieur de l'enceinte s'il roulait sur lui-même, parce qu'il allait m'arracher le bras", a-t-elle expliqué à la chaîne KSLTV.