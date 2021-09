Une espèce de mille-pattes possède 414 pattes, 200 glandes venimeuses et 4 pénis

En 2016 était découvert l'Illacme tobini, une espèce de mille-pattes dotée de 414 pattes et de 4 pénis. Elle est en revanche dépourvue d'yeux.





Si cette découverte a maintenant plusieurs années, la remettre en lumière aura au moins un mérite : celui de rappeler qu’un mille-pattes, contrairement à ce que son nom indique, n’est pas un animal aussi conséquemment pourvu. En 2016, les biologistes Bill Shear et Paul Marek découvraient ainsi l’illacme tobini en Californie, à l’intérieur d’une grotte du parc national de Sequoia, lui-même situé dans les environs des montagnes de la Sierra Nevada.





L’illacme tobini, un mille-pattes aveugle cousin de l’illacme plenipes





Le détail du nombre de pattes de l’illacme tobini n’est pas forcément le plus intéressant, puisqu’il est commun que les mille-pattes disposent de plusieurs centaines de pattes. On pourra cependant souligner qu’avec 414 pattes, l’illacme tobini figure en bas de liste comparé à d’autres espèces de mille-pattes. En revanche, il apparaît plus singulier de remarquer quatre pénis et 200 glandes venimeuses sur ce mille-pattes, qui n’a par ailleurs aucun œil. Les biologistes à l’origine de la découverte avaient indiqué que l’illacme tobini était le “cousin évolutif” de l’illacme plenipes, affichant quant à lui 750 pattes au compteur.