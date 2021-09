[Captures] Victimes de "body shaming" : Des internautes sénégalais racontent leur calvaire

Tout est parti d’un post fait par une jeune fille. Sur Facebook, elle raconte des anecdotes glaçantes au sujet d'un ami qui la compare à un âne, ou une autre fois où un parent lui lance : « tu risques de ne pas trouver de mari à cause de ton poids ». Elle est donc victime de body shaming, qui consiste à se moquer du physique d’une personne.