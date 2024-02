À la croisée des chemins politiques du Sénégal : une perspective économique





Face aux récents événements politiques au Sénégal, l'essence même de la démocratie et du droit est mise à l'épreuve. L'abrogation du décret présidentiel annulant les élections, suivie de la décision du parlement de reporter les élections au 15 décembre, a plongé la nation dans un état d'incertitude politique. Si cette incertitude est laissée sans réponse immédiate, elle menace non seulement le tissu démocratique du Sénégal mais aussi sa stabilité économique et sa croissance future.





À ce moment critique, il est impératif que le Président Macky Sall se conforme à la décision du Conseil Constitutionnel, qui a agi pour annuler les tentatives du Président et de son parlement majoritaire de retarder les élections. Cette adhésion n'est pas simplement une question de conformité légale mais un pas vers la restauration de la foi dans les institutions démocratiques du Sénégal et son engagement envers l'état de droit. La décision du Conseil Constitutionnel, soutenue par nos partenaires de développement — incluant la CEDEAO, les États-Unis et l'Union Européenne — reflète un consensus sur l'importance de maintenir les normes et processus démocratiques.





D'un point de vue économique, le coût de l'incertitude politique ne peut être sous-estimé. Les tendances récentes des prix des Eurobonds sénégalais témoignent de l'anxiété qui saisit les investisseurs. Ces obligations, autrefois symbole de la confiance des investisseurs dans l'économie du Sénégal, sont en chute, signalant une perte de foi dans la stabilité politique et la gestion économique du pays. Si cette tendance n'est pas inversée, elle pourrait conduire à un déclin de l'investissement étranger, une pierre angulaire sur laquelle reposent les perspectives de croissance économique du Sénégal.





En outre, l'incertitude politique mine l'environnement des affaires, conduisant à des investissements retardés, à des marchés perturbés et à une approche prudente de la part des partenaires internationaux. Le coût économique de cette crise — allant d'une augmentation potentielle des coûts d'emprunt à un ralentissement des activités économiques — peut annuler des années de progrès et de développement.





Il est donc crucial que le Président Macky Sall se conforme à la décision du conseil constitutionnel. Ce geste n'est pas seulement question de corriger une erreur politique mais est une étape pivot vers la réaffirmation de l'engagement du Sénégal envers les principes démocratiques et la stabilité économique.