Bougane Guèye, un géant sur écran !





Bougane Guèye Dany en politique, c’est comme un acteur dans une salle de cinéma. Lorsque l’image est projetée, on dirait que la personne fait plus de deux mètres de long sur près d’un demi-mètre de large. Un géant au vrai sens du terme ! Mais dès que l’individu apparaît en chair et en os, le spectateur risque d’être déçu, il a un bout d’homme en face de lui.





En fait, lorsqu’il s’agit d’être à la Une des journaux, Bougane Guèye Dany est inégalable. L’homme est capable d’être en première page de 10 quotidiens, le même jour. Sa photo et ses propos sont omniprésents à la Tribune et à Sen Tv. Il multiplie à l’envi les sorties médiatiques, toujours bien couvertes par la presse. Mais la représentativité du leader de Geum sa bopp s’arrête là. En dehors des écrans, Bougane devient un nain politique. Il a été introuvable dans les urnes à l’heure de la publication des résultats des législatives anticipées du 17 novembre 2024.





Pendant des années, l’opposant a toujours accusé Macky Sall d’œuvrer à sa perte. Malgré ses grosses valises et ses montagnes de fiches, il n’a jamais su dépasser le cap des parrainages. Un exercice que des débutants comme Pape Djibril Fall et Anta Babacar Ngom ont réussi au premier essai. D’ailleurs, la position de Bougane sur la liste de Samm sa Kaddu dirigée par Barthélémy Dias en dit long sur sa place autour de la table des leaders. L’homme qui veut imposer un duel avec Ousmane Sonko se trouve à la 11ème place derrière Déthié Fall, Thierno Bocoum et Pape Djibril Fall.





Pourtant, à l’entendre parler, on dirait qu’il a la même envergure que Ousmane Sonko, Macky Sall et Khalifa Sall. Avant 2024, Bougane se voulait l’adversaire principal de Macky Sall avec sa fameuse tibb tank. Faisant le compte rendu sur sa page facebook, il parle de « mobilisations exceptionnelles de Thiès et Mbacké » tout en annonçant la suite qui promet de drainer des foules. A l’approche de la présidentielle, il lance le ‘’Open press tour’’ pour la collecte de parrainages. A chaque étape, il organise un open presse, promet des solutions et tire sur Macky Sall. Mais à l’arrivée, il a été incapable de réunir le nombre de signatures nécessaires pour être candidat à la présidentielle.





Depuis le départ de Macky, il opère un marquage à la culotte contre Pastef, Sonko en particulier. Il essaie de dérouler un contre-discours à celui du président ou du Premier ministre à chaque fois qu’ils font une sortie. Il tente même de suivre au pas le chef de l’Etat, quitte à se faire arrêter et emprisonner. Le problème est qu’au lieu de se forger une voie, Bougane imite Ousmane Sonko dont il n’a ni l’aura, ni les qualités oratoires.