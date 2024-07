Citation de la semaine : Jean-Luc MELENCHON, ancien député des Bouches-du-Rhône, leader du parti La France insoumise

« J’ai dit que je me mettais en retrait et pas en retraite, j’essayais d’imaginer en quoi pouvait bien consister le rôle et je ne trouvais pas… J’ai trouvé, je suis le paratonnerre de toutes les haines de nos adversaires, et parfois de toutes les ambitions de nos amis ».