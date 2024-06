Citation de la semaine : Ousmane SEMBENE, cinéaste, écrivain,

« À la question si les Européens comprennent mes films, non, mettons-nous bien cela dans la tête moi, l’Europe n’est pas mon centre. L’Europe est une périphérie de l’Afrique. Voyez ! ils sont restés plus de cent ans chez moi, ils n’ont jamais parlé ma langue, moi je parle leur langue. Pour moi, l’avenir ne dépend pas d’être compris par l’Europe, je souhaiterais être compris par l’Europe mais ça ne me fait absolument rien. Si vous prenez la carte de l’Afrique géographiquement, vous pouvez mettre l’Europe et l’Amérique, Il vous restera encore de la place. Pourquoi voulez-vous que je me… Ce tropisme, vous savez ce que c’est que le tropisme, pourquoi voulez-vous que, je sois comme le tournesol qui tourne autour du soleil, je suis moi-même le soleil. »